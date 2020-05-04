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Türkiye Berber ve kuaförler ne zaman açılıyor? AVM'ler ne zaman açılacak? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak?
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Berber ve kuaförler ne zaman açılıyor? AVM'ler ne zaman açılacak? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak?

Türkiye

Berber ve kuaförler ne zaman açılıyor? AVM'ler ne zaman açılacak? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak?

Yeni tip corona virüs nedeniyle uzun süredir kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları ve alışveriş merkezlerinin ne zaman açılacağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında açıklamalarda bulundu.

04 Mayıs 2020, Pazartesi 19:52 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan, toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağını belirterek, bir normalleşme planının hazırlandığını bildirdi.

Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak?

"Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"65 yaş üstüne ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. Kurallara uyulması şartıyla AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak. 14 yaşına kadar çocuklar 13 Mayıs'ta 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecek. Şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulamasını, 5 Mayıs itibarıyla sona erdiriyoruz."


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