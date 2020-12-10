Berdan Mardini evinin altına sahne yaptırdı

Berdan Mardini önceki gün Etiler’deydi. ‘Olsun’ adlı single ile müzik listelerine giren şarkıcı, “Yapım şirketi kurdum. Çünkü bizi yıllardır sömürdüler. Artık buna ‘Dur’ demek istedim” diye konuştu. Berdan Mardini bir süre önce Instagram’da paylaştığı Noel Babalı fotoğrafa gelen tepkiler için de “Bıraksınlar bu yobazlıkları. Ben çocuklarımı örf ve adetlerimize göre büyütüyorum. Ailece eğlendik, o kadar. Kim ne düşünmüş, umrumda değil” dedi. Şarkıcı, bu yılbaşı için evinin altına sahne kurduğunu, ailesine özel konser vereceğini de söyledi.