Berdan Mardini evinin altına sahne yaptırdı
Çocukları Ezmira ve Miran ile 23 Kasım’da paylaştığı fotoğrafın altına ‘Noel Mardini’ yazdığı için eleştirilen Berdan Mardini, bu yılbaşı için evinin altına sahne kurduğunu söyledi. Ali KESER / POSTA
10 Aralık 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Berdan Mardini önceki gün Etiler’deydi. ‘Olsun’ adlı single ile müzik listelerine giren şarkıcı, “Yapım şirketi kurdum. Çünkü bizi yıllardır sömürdüler. Artık buna ‘Dur’ demek istedim” diye konuştu. Berdan Mardini bir süre önce Instagram’da paylaştığı Noel Babalı fotoğrafa gelen tepkiler için de “Bıraksınlar bu yobazlıkları. Ben çocuklarımı örf ve adetlerimize göre büyütüyorum. Ailece eğlendik, o kadar. Kim ne düşünmüş, umrumda değil” dedi. Şarkıcı, bu yılbaşı için evinin altına sahne kurduğunu, ailesine özel konser vereceğini de söyledi.
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