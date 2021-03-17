Görüntüsüyle bulunduğu ortama sıcaklık kadar bereket çiçeği aynı zamanda dekorasyonu tamamlayan bir bitkidir. Peki, bereket çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Bereket çiçeği hikayesi nedir? Bereket çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde.

BEREKET ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Bereket çiçeği haftada 1 su ister.

Ev ortamında yetiştiriyorsanız kapalı balkonda bakım yapabilirsiniz.

Oda sıcaklığı 15-35 derece arasında olmalıdır.

Crassula çiçeğini sularken saksının tüm üst yüzeyi ıslanacak şekilde sulanmalıdır. Toprakta susuz alan kalmamalıdır.

Kışın soğuğa maruz kalırsa ölür.

Ani sıcaklı değişimlerinden çabuk etkilendiğinden cereyanda kalmamalıdır.

BEREKET ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kaktüs türlerinden sukulente benzeyen para çiçeğinin birçok çeşidi bulunmaktadır. Güney Afrika kökenli olduğu düşünülen bitkinin Türkiye'deki türleri yeşil yapraklı ve minik ağaca benzer bir gövdeye sahiptir. Yeşil yaprakları her daim taze bir görünüme sahiptir. Bitkinin 4 yıllık bakımından sonra beyaz ve pembe çiçekler açar. Para çiçeği cam önünde dekoratif olarak evimizi süslemekle kalmaz aynı zamanda eski inançlara göre evimize şans da getirir.

BEREKET ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bir diğer adıyla para çiçeği olarak bilinen bereket çiçeği, Uzak Doğu inanışına göre öldürülmeden 1 yıl boyunca bakılırsa eve bolluk ve bereket getireceği düşünülüyor.



