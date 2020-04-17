Beren Saat: Hayatımın en önemli karakteriydi

Evden dışarı çıkmayan Beren Saat’in, 2008-2010 arasında başrolünü oynadığı, Kanal D’de tekrarı yayınlanan ve reyting rekoru kıran ‘Aşk-ı Memnu’yu her gün hiç kaçırmadan izlediği ortaya çıktı. Beren Saat’in canlandırdığı unutulmaz ‘Bihter’ karakterinden en çok etkilenen kişi ise eşi Kenan Doğulu. Pop yıldızı “Beren’i her gün izledikçe oyunculuğuna hayran kalıyorum” dedi.

'Bihter'i böyle anlatmıştı

Bihter’in değişken halini özlüyorum. Çok renkliydi. Ruh hali sürekli dönüşüyordu. Beni eğlendiriyordu. Hayatımın önemli bir karakteridir, ondan çok şey öğrendim.

Bihter’in histeri krizi geçirdiği bir sahnem vardı. Bütün günümü etkiledi. Uykumu, tepkilerimi, kimyamı değiştirdi. Hayatımda yaşamadığım bir şeyi Bihter üstünden yaşadım, inanılmazdı.

Çekimlerde bir gün bile ‘Bu sahneyi çekmesek mi, o elbiseyi giymesem mi?’ demedim. Hayatımda Bihter kadar dekolte giymem, makyaj yapmam, onun gibi davranmam. Ama Bihter’i oynamayı çok sevdim. Çünkü o edebiyatın çok özel bir kadın karakteri. Her uyarlamasında ortalığı sallıyor.

Unutulmaz replikler

Sen Bihter Ziyagil’ sin aptallık etme.

Ölüyorum anlasana. Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar. Ben işkenceler içinde kıvranırken onların mutluluğundan ölüyorum. Anne ben ölüyorum, yardım et.

Hayatta, başkalarına fazla güvenmeyeceksin. Kendine de.

Aynı hırs, öfke, ihtiras. Sen benim kızımsın Bihter. Seninle gurur duyuyorum.

Beynim suçlu, yüreğim suçlu. Keşkenin ne demek olduğunu en çok bu gece hissediyorum.

Bihter neyi itiraf edecek Firdevs Hanım?

Sen benim oğlumdun.

Benim ölmemi istiyor musun? Beni kaybetmeyi göze alabiliyor musun? Beni, beni, Bihter’ini?

Her zaman her sıkıştığımda yaptığım gibi, cesaretle sahiplenmediğim her şeyi bırakıp gittiğim gibi, gideceğim. Hadi aşkım Behlül kaçar.

Efsane dizinin sırrı

Tekrarları 12 yıldır reyting rekoru kıran ‘Aşk-ı Memnu’, Halid Ziya Uşaklıgil’in eserinden uyarlandı. Hilal Saral’ın yönettiği, Ece Yörenç ile Melek Gençoğlu’nun yazdığı 79 bölümlük dizinin neden unutulmazlar arasına girdiğini o dönem uzmanlar bile inceleyip şu sonuçlara varmıştı:

Hikaye evrensel, dramatik yapısı güçlü. Günümüze iyi uyarlanmış.

Kadroda yıpranmamış, yıldız isimler var.

Şık kostümler, görkemli konaklar izleyiciyi çekiyor.

Karakter analizleri iyi. İyi-kötü bir anda iç içe geçebiliyor.

Başrollerin inişli-çıkışlı, sürprizli hali seyircide etki yaratıyor.