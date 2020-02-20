Magazin Beren Saat ve Selçuk Yöntem 10 yıl sonra bir araya geldi

Beren Saat ve Selçuk Yöntem 10 yıl sonra bir araya geldi

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Beren Saat ve Selçuk Yöntem 10 yıl sonra bir araya geldi

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, Selçuk Yöntem’in rol aldığı Amadeus isimli tiyatro oyununu izlemeye gitti.

20 Şubat 2020, Perşembe 21:14 Son Güncelleme:
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Aşk-ı Memnu dizisinde "Bihter" ve "Adnan" karakterlerine hayat veren Beren Saat ve Selçuk Yöntem 10 yıl sonra tekrar bir araya geldi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, Selçuk Yöntem’in rol aldığı Amadeus isimli tiyatro oyununu izlemeye gitti. Çift, usta oyuncu Selçuk Yöntem ile fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

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