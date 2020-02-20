Beren Saat ve Selçuk Yöntem 10 yıl sonra bir araya geldi

Aşk-ı Memnu dizisinde "Bihter" ve "Adnan" karakterlerine hayat veren Beren Saat ve Selçuk Yöntem 10 yıl sonra tekrar bir araya geldi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, Selçuk Yöntem’in rol aldığı Amadeus isimli tiyatro oyununu izlemeye gitti. Çift, usta oyuncu Selçuk Yöntem ile fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.