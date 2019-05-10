Beren Saat’in hayatını kaybeden eski sevgilisi Efe Güray kimdir?

Son günlerde Eşi Kenan Doğulu ile ayrılık dedikoduları ile gündeme gelen Beren Saat, şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazinin gündeminde. Beren Saat trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski sevgilisi Efe Güray’ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımın ardından internette Efe Güray kimdir? sorusu aratılıyor. İşte Efe Güray hakkındaki detaylar…

EFE GÜRAY KİMDİR?

Beren Saat’in hayatını kaybeden erkek arkadaşı Efe Güray, 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Kısacık ömründe başarıdan başarıya koştu. Henüz 19 yaşına geldiğinde bir arkadaşının kullandığı araçla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Efe Güray, Beren Saat’in sevgilisiydi. Saat’in ünlü olmasında en büyük etkendi. Beren Saat’i meşhur eden yarışmaya katılmasını o sağlamıştı. Türkiye, Efe Güray’ı sevgilisi Beren Saat yorulmasın diye yarışma sırasında beklerken tanımıştı. Ancak, bir trafik kazası onu hayattan koparmıştı.



