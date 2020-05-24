Beren Saat'ten eşi Kenan Doğulu'yu büyük bir jest geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre; 31 Mayıs'ta doğum günü olan Kenan Doğulu'ya eşi Beren Saat, aşk şiiri yazdı. Güzel oyuncunun yazdığı şiiri Kenan Doğulu da besteledi.

Ünlü oyuncu, Doğulu'nun geçen yıl ki doğum gününde "Oyun arkadaşımı kaybettim" şeklindeki sözleriyle çok konuşulmuştu.











