Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli törenle dağıtıldı.

Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu.

Kenan Doğulu, '25. Yıl Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Oyuncu Beren Saat, ödül açıklandıktan sonra şarkıcı eşini öperek tebrik etti.

Ünlü çift, ödül töreni sonrası sosyal medya hesaplarından ellerinde Altın Kelebek'le paylaşım yaptı.

Doğulu "Beren'im ve Altın Kelebek'im", Saat ise "25. yıl" notunu yazdı.