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  • Beren Saat'ten Altın Kelebek'te '25. Yıl Özel Ödülü' alan eşi Kenan Doğulu'ya tebrik öpücüğü

Beren Saat'ten Altın Kelebek'te '25. Yıl Özel Ödülü' alan eşi Kenan Doğulu'ya tebrik öpücüğü

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. '25. Yıl Özel Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Kenan Doğulu, sevincini eşi Beren Saat'le böyle yaşadı

10 Aralık 2018, Pazartesi 09:51 Son Güncelleme:
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Beren Saat'ten Altın Kelebek'te '25. Yıl Özel Ödülü' alan eşi Kenan Doğulu'ya tebrik öpücüğü

Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli törenle dağıtıldı.

Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu.

Kenan Doğulu, '25. Yıl Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Oyuncu Beren Saat, ödül açıklandıktan sonra şarkıcı eşini öperek tebrik etti.

Ünlü çift, ödül töreni sonrası sosyal medya hesaplarından ellerinde Altın Kelebek'le paylaşım yaptı.

Doğulu "Beren'im ve Altın Kelebek'im", Saat ise "25. yıl" notunu yazdı.

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