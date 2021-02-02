Magazin Beren Saat'ten duygulandıran mesaj!

Beren Saat'ten duygulandıran mesaj!

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Beren Saat'ten duygulandıran mesaj!

Belçim Bilgin, yeni yaşını önceki gün dostlarıyla birlikte kutladı. 38 yaşına giren oyuncu, Fatih’teki Hagia Sofia Mansions adlı mekanda parti düzenledi.

02 Şubat 2021, Salı 08:49 Son Güncelleme:
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COVID-19 testlerini olduktan sonra bir araya geldiklerini belirten Bilgin, gecede çekilen fotoğrafları şu notla Instagram hesabında paylaştı:

“Yeni yaşın ilk gününden, tüm varlığı ile hayatı hissetmenin hafifliğinden selamlar!

Büyüdükçe uçuculuğu gidiyor hislerin, anlamı derinleşiyor. Henüz başlangıç noktasında hisseden, içimdeki pek heyecanlı küçük çocuğumla öpüyorum hepinizi. Şahane mesajlarınız, sevginiz için çok teşekkürler, çok şanslı hissettirdiniz.”

Partiye katılanlar arasında oyuncu Beren Saat ve Kenan Doğulu da vardı. Yakın arkadaşının doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Saat duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Belçim bir yaş daha güzelleşmiş, hayat unutulmaz anılarımıza eklenecek iki gün hediye etmişti bize kutlamak için.

Yıllar önce bu gece; Belçim Bilgin ve Ayfer Dönmez gelip beni alıp Kenan’la ilk kez sohbet edeceğimiz ve birbirimizin numaralarını alacağımız partiye gitmeye 'Aykut’un doğum gününü kutlayacağız' diye ikna etmişti. Sonrası aşk, sonrası dostlardan kurulu aile...

Hayat hiç de kolay olmayan bir sınava aldı hepimizi ama kutlanması gerekenleri de unutmamalı. Magnetik organizasyonunuza nasıl teşekkür etsek az İrem Sent ve Selim Cançelik... Yeni yaşın en unutulmazlarından olsun canım Belçim, her şey hayallerinin ötesinde olsun. En sevdiğin şarkıları söyleyerek varlığını kutluyoruz Aykut Cömert, hisset titreşimlerimizi; eskitemediğimiz esprilerine attığımız kahkahalarımızı... 9. yılımız kutlu olsun oyun arkadaşım, hayat arkadaşım, stüdyo arkadaşım Kuincy!

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