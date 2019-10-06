Berfu-Eser Yenenler’in bebeği doğdu

Eser-Berfu Yenenler’in bebeği dünyaya geldi. Berfu Yenenler “Hoşgeldin ailemize küçük Kuzey iyi ki geldin” notuyla ilk fotoğrafı paylaştı.

Eser Yenenler (35), 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli sevgilisi Berfu Yıldız (24) ile haziranda nikah masasına oturmuştu.

Eser bebeğin isminin hikayesini anlatmıştı

Eser Yenenler, neden Kuzey’i seçtiklerini de şöyle açıklamıştı: “Geçen şubatta Finlandiya’ya gitmiştik, Kuzey Işıkları’nı görmek istedik. Ben bu doğa harikası olayın yaşandığı an Berfu’ya evlilik teklif edecektim. Ren geyikleri ile yolculuk yapıyorduk, ışıkları filan göremedik. Ben de ‘Yeter’ artık deyip evlilik teklifi yaptım”.