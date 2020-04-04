Berfu Yenenler: Heybetli olman hoşuma gidiyor
Eser Yenenler’in TV’den internete taşıdığı ‘Ev Yapımı Show’a konuk olan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler’e “Kilo verip acayip kaslı bir adam olmanı istemem” dedi ve çarpıcı açıklamalar yaptı.
04 Nisan 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Eser Yenenler geçen pazar oğlu Kuzey’in annesi Berfu Yenenler’in YouTube kanalının ilk konuğu olmuştu. Dün de eşi, iade-i ziyarette bulundu! Eser Yenenler’in TV’den internete taşıdığı ‘Ev Yapımı Show’da çarpıcı açıklamalar yaptı. Eser Yenenler’in sevdiği özellikleri şöyle sıraladı: “Heybetli bir erkesin, bu hoşuma gidiyor. Dürüstsün. İyi niyetlisin ve çocuk ruhlusun.”
'Evde çok ses yapıyorsun'
Berfu Yenenler içini dökmeyi de ihmal etmedi: “Sende en sinir olduğum şey; aşırı naiflikten kırılacak olman. O kadarına gerek yok. Kıyamet kopsa yatabiliyorsun. Aç ya da tok, stresli veya mutlu fark etmiyor. Evde çok dağınıksın. Kuzey uyurken çok ses yapıyorsun, kapıları çarparak kapatıyorsun. Yaşlandığında kesin huysuz olacaksın.”
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