Berfu Yenenler: Heybetli olman hoşuma gidiyor

Eser Yenenler geçen pazar oğlu Kuzey’in annesi Berfu Yenenler’in YouTube kanalının ilk konuğu olmuştu. Dün de eşi, iade-i ziyarette bulundu! Eser Yenenler’in TV’den internete taşıdığı ‘Ev Yapımı Show’da çarpıcı açıklamalar yaptı. Eser Yenenler’in sevdiği özellikleri şöyle sıraladı: “Heybetli bir erkesin, bu hoşuma gidiyor. Dürüstsün. İyi niyetlisin ve çocuk ruhlusun.”

'Evde çok ses yapıyorsun'

Berfu Yenenler içini dökmeyi de ihmal etmedi: “Sende en sinir olduğum şey; aşırı naiflikten kırılacak olman. O kadarına gerek yok. Kıyamet kopsa yatabiliyorsun. Aç ya da tok, stresli veya mutlu fark etmiyor. Evde çok dağınıksın. Kuzey uyurken çok ses yapıyorsun, kapıları çarparak kapatıyorsun. Yaşlandığında kesin huysuz olacaksın.”