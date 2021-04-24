Berfu Yenenler: İlk doğum cahil cesaretiydi

- Ben hem Kuzey'de hem de Mete'de ikisini de yaptım. Hem emzirdim hem de mama verdim. Kuzey'de mama vermeye biraz daha geç başladığım için Kuzey çok sinirliydi. Çünkü başlarda hiç doymuyordu. Bu biraz genetik bir şey. Sütün gelmesi, gelmemesi, gelme miktarı...

- Mesela Kuzey'in dili bağlıydı ve emmekte çok zorlanıyordu. O yüzden biberon daha ona uygun bir şeydi ve mamaya geçtikten sonra çok rahatladı. Mete emme konusunda daha rahat. Anne sütü konusunda ben de daha rahatım. Kuzey'de benim inadım yüzünden 1 hafta sonra mama verdik, aşırı pişmanım. Mete'de hastaneye mama götürdüm...

- Hamileliğimi öğrendim. Mete doğduğunda Kuzey kaç aylık olacak onu hesapladım. Tam 17-18 aylık olacaktı. Sonra bir araştırma yaptım. Çocuklarda kıskançlık duygusu 20. ay ve sonrasında çok yükseliyormuş. 18 aylıkken daha bebeklik evresinde olduğu için kıskançlık dürtüsü olmuyormuş o açıdan bir tık rahattım. Bunu nasıl yönetmeliyim üzerinden ilerledim.

- Kuzey'e kardeşi olacağını resim çizerek anlatmaya çalıştım. Çizdiğim resimlerde küçük olan bebeğe 'Mete' diyordum. Böylelikle Mete diye birinin varlığını öğrendi.

- Mete'yi asla Kuzey'in yanında emzirmedim. Biberonla beslemedim. altını da değiştirmiyoruz. Mete çok sakin bir çocuk olduğu ve günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirdiği için odasına bırakabildik. Sonra yavaş yavaş 1 saat, 2 saat, 3 saat Kuzey'in yanına getirmeye başladık. Bir süre sonra Kuzey kendisi 'Mete nerede' demeye başladı. İki çocuğunuz olduğunda ikisine de eşit davranıyorsunuz. Bu konuda kendine güvenmeyen 2. çocuğu yapmasın.

- İki doğumum da sezaryen. Kuzey'deyken cahil cesareti ile girdim. Epiduraldi. Panik atak krizi geçirmişim resmen. Mete'de ise konuyu bildiğim için çok rahattım. O kadar soğuk kanlıydım ki... Akıl alacak şey değil ama çocuğu görmek pahasına buna katlandım. Epiduralin psikolojisi çok farklı...

- Çok şükür iki tane ve çok tatlı bebeklere yardımcı ablamız var. Yardımcım olmasaydı mümkün değil tek başıma her şeyin altından kalkamazdım. Ben bunu Kuzey'de denemiştim. Ben her şeyle ilgileneceğim. Saçımı süpürge edeceğim gibi bir şey. Bu akıl sağlığınızı yitirmenize neden olacak bir durum. Özellikle doğumda, lohusalıkta ve yeni doğan bakımında kesinlikle yardımcı birinin olması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden yardımcımız var. Annem de hem Kuzey'de hem de Mete'de 15'er gün yanımızda kaldı.



