Çok sayıda konuğun katıldığı düğün de sanat, spor ve televizyon dünyasından da birçok isim yer aldı.

Eser Yenenler ile eşi Berfu Yıldız’ın dansı düğünde dikkat çekti.

İşte o dans:





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Haberin fotoğrafları için tıklayın Berfu Yıldız ve Eser Yenenler'in düğününe ünlüler akın etti