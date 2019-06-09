  • Haberler
  • Magazin
  • Berfu Yıldız ile Eser Yenenler'in düğün dansı olay oldu

Berfu Yıldız ile Eser Yenenler'in düğün dansı olay oldu

Oyuncu Eser Yenenler ve Berfu Yıldız, 2 yıllık birlikteliklerini Kilyos'ta gerçekleştirilen kır düğünüyle taçlandırdı

09 Haziran 2019, Pazar 22:35 Son Güncelleme:
A A
Berfu Yıldız ile Eser Yenenler'in düğün dansı olay oldu

Çok sayıda konuğun katıldığı düğün de sanat, spor ve televizyon dünyasından da birçok isim yer aldı.

Eser Yenenler ile eşi Berfu Yıldız’ın dansı düğünde dikkat çekti.

İşte o dans:


Bu haberi de okudularBerfu Yıldız ve Eser Yenenler evlendi

Haberin fotoğrafları için tıklayınBerfu Yıldız ve Eser Yenenler'in düğününe ünlüler akın etti

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...