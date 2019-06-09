Berfu Yıldız ile Eser Yenenler'in düğün dansı olay oldu
Oyuncu Eser Yenenler ve Berfu Yıldız, 2 yıllık birlikteliklerini Kilyos'ta gerçekleştirilen kır düğünüyle taçlandırdı
Çok sayıda konuğun katıldığı düğün de sanat, spor ve televizyon dünyasından da birçok isim yer aldı.
Eser Yenenler ile eşi Berfu Yıldız’ın dansı düğünde dikkat çekti.
İşte o dans:
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Haberin fotoğrafları için tıklayınBerfu Yıldız ve Eser Yenenler'in düğününe ünlüler akın etti