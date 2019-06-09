Berfu Yıldız ve Eser Yenenler evlendi

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz yıl birliktelik yaşamaya başlamıştı.

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız'ın Kilyos'ta düğün düzenledi.

ÜNLÜLER DÜĞÜNE AKIN ETTİ

Çiftin damatlık ve gelinlikle çekilen fotoğrafları geldi. İkilinin düğününe ünlüler adeta akın etti.

HANDE ERÇEL VE MURAT DALKILIÇ DA DÜĞÜNDE

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç düğüne el ele geldi. Seda Sayan, Umut Evirgen gibi isimler de çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.





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