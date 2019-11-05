Bergüzar Korel ile Halit Ergenç 3,5 milyon liralık imza attı

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2006’da ekrana gelen ‘Binbir Gece’de birlikte oynamış, 2009’da nikah masasına oturmuştu.

05 Kasım 2019, Salı 09:40 Son Güncelleme:
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Bergüzar Korel ile Halit Ergenç 3,5 milyon liralık imza attı

En son ‘Vatanım Sensin’ dizisinde yine karı-kocayı canlandırmışlardı. İkinci kez anne-baba olmaya hazırlanan çift, Zen Pırlanta’nın marka yüzü oldu. Bu reklamdan 3.5 milyon TL kazandıkları söylendi.

Özel bir tasarım hediye edecek

Marka, 5 aylık hamile Bergüzar Korel’e doğum hediyesi olarak da özel bir tasarım hediye edecek.

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