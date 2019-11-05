Bergüzar Korel ile Halit Ergenç 3,5 milyon liralık imza attı

En son ‘Vatanım Sensin’ dizisinde yine karı-kocayı canlandırmışlardı. İkinci kez anne-baba olmaya hazırlanan çift, Zen Pırlanta’nın marka yüzü oldu. Bu reklamdan 3.5 milyon TL kazandıkları söylendi.

Özel bir tasarım hediye edecek

Marka, 5 aylık hamile Bergüzar Korel’e doğum hediyesi olarak da özel bir tasarım hediye edecek.

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