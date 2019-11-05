Bergüzar Korel ile Halit Ergenç 3,5 milyon liralık imza attı
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2006’da ekrana gelen ‘Binbir Gece’de birlikte oynamış, 2009’da nikah masasına oturmuştu.
En son ‘Vatanım Sensin’ dizisinde yine karı-kocayı canlandırmışlardı. İkinci kez anne-baba olmaya hazırlanan çift, Zen Pırlanta’nın marka yüzü oldu. Bu reklamdan 3.5 milyon TL kazandıkları söylendi.
Özel bir tasarım hediye edecek
Marka, 5 aylık hamile Bergüzar Korel’e doğum hediyesi olarak da özel bir tasarım hediye edecek.
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