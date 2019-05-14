Bergüzar Korel: Şimdilik sadece tiyatro var

Oğlunu oyun salonuna getiren Bergüzar Korel, burada keyifli vakit geçirip daha sonra AVM'de kısa bir yürüyüşe çıktı.

Kendine yöneltilen sorulara her zaman olduğu gibi mütevazı ve samimi bir şekilde cevap veren oyuncu, ''Tiyatro oyunumun provaları devam ediyor. Bu sezon yanlış hatırlamıyorsam 10 oyun var. Sonra biraz ara vereceğiz ama önümüzdeki sezon da devam edecek. Bunun yanı sıra herhangi bir televizyon projesi olur mu bilmiyorum şimdilik sadece oyun var'' dedi.