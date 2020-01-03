Milliyet Gazetesinden Özay Şendir'in, "Bergüzar Korel ve Hadise'nin kardeş yarası" başlıklı yazısı şöyle:

Her ailede zaman zaman kardeşler arasında gerilimler olur. Bu kavgaların bir kısmı, kardeşlerin eşlerinden kaynaklanır, bir kısmı para, birlikte ticaret yapmaktan, bir kısmı da miras kavgasıdır. Para kaynaklı kavgalarda bir taraf daha verici olur sorun çözülür, eş kaynaklı kavgalarda küsülür veya kardeşler konuşur, eşler konuşmaz olur ama orada da bir yol bulunur. Görüyor ve anlıyoruz ki, kardeşini kıskanan, anne ve babasına duyduğu nefreti yıllar sonra çıkarmaya çalışanların kötülük sınırı olmuyor.

"Merak etmesin bende kaseti yok"

Bergüzar Korel’in ablasının ilk günden son güne kadar söylediklerine bir bakın... En son, “Merak etmesin bende kaseti yok. Onun hakkında bildiklerimi de asla açıklamam” demiş. Alt mesajı, ‘Kaseti olabilecek davranışları da vardı, hakkında bildiklerim var, anlatırsam zor durumda kalır ama ben açıklamıyorum’ cümleler bunlar, utanmazlığın nirvana noktası. Görünen sebep para olsa bile, aslında çocukluk yıllarının, gölgede kaldığı zamanların intikamını, kardeşinin canını yakarak almaya çalışan bir portre Zeynep Korel. Nefreti ve belli ki geçmişe yönelik takıntısı nedeniyle ne kadar kötü olunabilirse, o kadar kötü olmaya çalışıyor.

"Tedavi sürecine ikna etmesi gerekiyor"

Bir diğer problemli abla da Hadise’ninki... Yılın son günü Hadise’nin yakın çevresine giydirmiş sosyal medya hesabından. İki abla, iki ünlü kardeş ve yaşadıkları... Hadise’nin işi kolay, tekrar iş ve para musluklarını açarsa, durumu toplayabilir. Zor olan Korel’in durumu... Sadece para vermesi yetmez, bir de uzun süren bir tedavi sürecine ikna etmesi gerekiyor ablasını.