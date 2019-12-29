Bergüzar Korel yaşadığı heyecanı anlattı

İkinci çocuğuna hamile olan güzel oyuncu Bergüzar Korel, O Ses Türkiye'nin 'Yılbaşı Özel' programında sahneye çıktı.

Yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaşan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından şu yazı kaleme aldı:

Evet, yılın o zamanı geldi.

Telefon çalar, O Ses Yılbaşı?

Katılayım mı, katılmayayım mı?

Hangi şarkıyı söyleyeceğim ki?

E dizi var!

Karakter var!

Olmaz şimdi.

Dizi yok, ben tırsarım. Tırsmam tam heveslenirim tarihler denk gelmez filan derken seneler sonra, en sonunda bu yıl başardık ve ben O Ses Yılbaşı’nda sahnedeydim.

Pardon ben değil biz!

Hayatımda bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum.

İzleyince anlayacaksınız zaten ama acayip eğlendim.

Bizi en güzel şekilde ağırlayan tüm o tatlı ekibe çok teşekkür ederim.