Bergüzar Korel yaşadığı heyecanı anlattı
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, O Ses Türkiye'nin 'Yılbaşı Özel' programına konuk oldu. 'Anla Artık Anla Beni' şarkısını seslendiren Korel, jürinin takdirini kazandı.
İkinci çocuğuna hamile olan güzel oyuncu Bergüzar Korel, O Ses Türkiye'nin 'Yılbaşı Özel' programında sahneye çıktı.
Yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaşan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından şu yazı kaleme aldı:
Evet, yılın o zamanı geldi.
Telefon çalar, O Ses Yılbaşı?
Katılayım mı, katılmayayım mı?
Hangi şarkıyı söyleyeceğim ki?
E dizi var!
Karakter var!
Olmaz şimdi.
Dizi yok, ben tırsarım. Tırsmam tam heveslenirim tarihler denk gelmez filan derken seneler sonra, en sonunda bu yıl başardık ve ben O Ses Yılbaşı’nda sahnedeydim.
Pardon ben değil biz!
Hayatımda bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum.
İzleyince anlayacaksınız zaten ama acayip eğlendim.
Bizi en güzel şekilde ağırlayan tüm o tatlı ekibe çok teşekkür ederim.