Magazin Bergüzar Korel'den bir sürpriz daha

Bergüzar Korel'den bir sürpriz daha

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Bergüzar Korel'den bir sürpriz daha

Üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyuran güzel oyuncu Bergüzar Korel'den bir sürpriz daha geldi.

09 Nisan 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Bergüzar Korel bir sürpriz yaparak üçüncü çocuklarına hamile olduğunu duyurmuştu. Oyuncu bir sürpriz de kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan kadınlara yaptı. El emeği ürünlerini sosyal medya üzerinden satan kadınların hesaplarını tanıtmak için onlara kendi oynadığı reklamlar çekti ve bunları Instagram hesabından yayınladı.

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