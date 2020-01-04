Bergüzar Korel’den karnı burnunda poz

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009’da nikah masasına oturmuş, 2010’da oğulları Ali dünyaya gelmişti. Malum; 37 yaşındaki oyuncu hamileliğinde 8’inci ayına girdi. Bir oğlu daha olacak. Geçtiğimiz gün Zincirlikuyu Zorlu AVM’de Korel'i görenler gözlerine inanamadı. Çünkü neredeyse hiç kilo almamış gibiydi.





Bergüzar Korel, “Oğlunuza ne isim vereceksiniz?” sorusuna“ İnanın henüz bulamadık, hâlâ arayaş içindeyiz” yanıtını vermişti.

Bergüzar Korel'den karnı burnunda bir fotoğraf geldi.

İş yoğunluğu sebebiyle ikinci çocuğu uzun süredir ertelediğini belirten ünlü oyuncunun Mart ayında doğum yapması bekleniyor.