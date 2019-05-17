Bergüzar Korel'i önce dostları izledi Bergüzar Korel, 15 yıl aradan sonra tek kişilik oyunu “Kızlar ve Oğlanlar” ile tiyatroya dönüyor. Korel,İngiltere’de kapalı gişe sahnelenen “Girls and Boys”dan uyarlanan, İbrahim Çiçek’in yönettiği oyunda iki çocuk annesi bir kadını canlandırıyor