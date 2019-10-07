Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının özel haberine göre; Zeynep Korel, Chicago'ya taşınarak burada hayatına sıfırdan başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan, Teksas'taki Rice Üniversitesi'nde Tasarım bölümünü bitiren, birçok şirkette yöneticilik yapan, iki kitap yazan Zeynep, temizlik işçisi oldu.

400 liraya temizliğe gidiyor, 70 liraya da köpek gezdiriyor

Oturduğu sitede günlüğü 400 liraya evlere temizliğe giden Zeynep, arta kalan vaktinde de saati 70 liraya köpek gezdiriyor. Bu arada Zeynep Korel'in temizlik takıntısı var.

'Ben gocunmuyorum'

Zeynep Korel yeni hayatıyla ilgili "Ben ağzında gümüş kaşıkla doğanlardanım ama sonrasında kendi tırnaklarımla kazıdım her şeyi. Namusumla para kazanıyorum. Amerika'da evlere temizliğe gidiyorum. Şu anda gündelikçilik yapıyorum. Bunun daha aşağısı yok. 'Ailenin imkanları olmasına rağmen sen nasıl bunu yapıyorsun?' diyenler çok. Hiçbir şey ayıp değil. Çalışmak hiç ayıp değil. Ben gocunmuyorum.

'Şirketim olduğunda da temizleyeceğim'

Kendime temizlik şirketi kuracağım, kararlıyım. Şirket olsa da temizlik yaparım, temizlemeden duramam. Amerika'ya ilk geldiğimde de marka kıyafetlerimi hep sattım, yeniden alışveriş yaptım. Mutluyum çünkü kimseye ihtiyacım yok, kendi çabalarımla ayaktayım." dedi.

'Evlatlar arasında ayrım yapmayın'

Zeynep Korel ailelere de şöyle seslendi:

"Evlatlarınız arasında ayrım yapmayın, çocuklarınızdan vazgeçmeyin. Aile içinde paranızla; çocuklarınızı, kardeşlerini, akrabalarınızı dövmeyin. Para geçici. Empati yetisi olmadan insan hiçbir şey yapamaz. Benim babam eğer hayatta olsaydı her şey çok daha farklı olurdu.

Yedi yaşımda bebek aldım kucağıma, kardeşimi. Küçük anne oldum adeta. Çocukça ve ergence hareketler yapamadan hem okudum hem çalıştım. Ben büyürken hiç kimse bana 'Aferin kızım' demedi.

Anneler babalar çocuklarınızı büyütürken çocuklarınıza sevginizi gösterin. Aranızdaki problemleri onlara yansıtmayın. Evlatlar arasında ayrım yapmayın. Her anne iyidir ama herkes hata yapar. Ben hataların tekrar ettiği bir ailede büyüdüm."

***Zeynep Korel, kardeşi Bergüzar Korel'in ve annesi Hülya Darcan'ın sunduğu imkanlara rağmen kendisine yeni bir hayat kuruyor. Hem annesi hem de kardeşinin sunduğu imkanları kullanmaması hem de sözleri ailesine olan kırgınlığını gözler önüne sürüyor.

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