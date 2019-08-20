3 aylık hamile olan Bergüzar Korel karnı belli olmasın diye bol bir sweatshirt giymişti.

Çift bebeklerinin cinsiyetini henüz öğrenmedi. Bir iddiaya göre; doğum anına kadar öğrenmek istemiyorlar. 2009’da evlenen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in oğulları Ali ise 9 yaşında.

Bergüzar Korel ‘Vatanım Sensin’ dizisinin final yapmasının ardından ‘Kızlar ve Oğlanlar’ adlı tek kişilik oyunuyla seyirci karşısına çıkmış, bu arada tekrar anne olmak istediğini de belirtmişti.

Müge Dağıstanlı/ POSTA