Magazin Bergüzar Korel'in bikinili hamilelik fotoğrafı olay oldu

Bergüzar Korel'in bikinili hamilelik fotoğrafı olay oldu

Magazin

Bergüzar Korel'in bikinili hamilelik fotoğrafı olay oldu

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik süren Bergüzar Korel, üçüncü kez hamile. Şu sıralar tatilde olan Bergüzar Korel, bikinili karnı burnunda pozunu sosyal medya sayfasından hayranlarının beğenisine sundu.

25 Haziran 2021, Cuma 14:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şimdilerde üçüncü bebeklerinin dünyaya gelmesini bekleyen Halit Ergenç ve Bergüzar Korel ikilisi tatil cenneti Bodrum’da tatil yapıyor. Güzel havanın tadını güneşlenerek ve yüzerek çıkartan ikiliden Korel, son halini paylaştı. Karnı burnunda olan güzel oyuncu Bergüzar Korel’in bikinili paylaşımı hayranları tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte, Bergüzar Korel'in bikinili hamilelik paylaşımı...

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
25 Haziran 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Ben şaşırmaya devam ediyorum
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Şener Şen'in ismi ikna için yeter mi?
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Kardeşler
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
21 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Yazın keyfini çıkarmaya hazır mısınız?
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Mevlana'nın hayatı dizi oluyor
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ya yara ya kahraman tüm babişkoların 'Babalar Günü' kutlu olsun
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kerimcan Durmaz, "Bir dönem intihar etmeyi bile düşündüm"