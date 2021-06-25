Şimdilerde üçüncü bebeklerinin dünyaya gelmesini bekleyen Halit Ergenç ve Bergüzar Korel ikilisi tatil cenneti Bodrum’da tatil yapıyor. Güzel havanın tadını güneşlenerek ve yüzerek çıkartan ikiliden Korel, son halini paylaştı. Karnı burnunda olan güzel oyuncu Bergüzar Korel’in bikinili paylaşımı hayranları tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte, Bergüzar Korel'in bikinili hamilelik paylaşımı...