Bergüzar Korel'in bikinili hamilelik fotoğrafı olay oldu
Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik süren Bergüzar Korel, üçüncü kez hamile. Şu sıralar tatilde olan Bergüzar Korel, bikinili karnı burnunda pozunu sosyal medya sayfasından hayranlarının beğenisine sundu.
25 Haziran 2021, Cuma 14:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Şimdilerde üçüncü bebeklerinin dünyaya gelmesini bekleyen Halit Ergenç ve Bergüzar Korel ikilisi tatil cenneti Bodrum’da tatil yapıyor. Güzel havanın tadını güneşlenerek ve yüzerek çıkartan ikiliden Korel, son halini paylaştı. Karnı burnunda olan güzel oyuncu Bergüzar Korel’in bikinili paylaşımı hayranları tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte, Bergüzar Korel'in bikinili hamilelik paylaşımı...
BUNLARI DA OKUYUN