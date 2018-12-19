Oğlu Ali'nin okul çıkış saatinden önce dostları ile bir araya gelen Bergüzar Korel, hem arkadaşları ile alışveriş yaptı, hem de beraber yemek yedi.

'HUZUR, BARIŞ VE SAĞLIK DOLU BİR YIL DİLİYORUM'

Güzel oyuncu, "Ali okuldayken biz de uzun zamandır görüşmeyen yakın dostlar olarak bir araya geldik. Yeni yılın, herkes için huzur barış ve sağlık dolu bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Bergüzar Korel'in her zaman olduğu gibi doğal, makyajsız güzelliği dikkatlerden kaçmadı.