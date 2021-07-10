Magazin Berisa Gözen kimdir? Berisa Gözen hakkında merak edilenler

Berisa Gözen kimdir? Berisa Gözen hakkında merak edilenler

Magazin

Berisa Gözen kimdir? Berisa Gözen hakkında merak edilenler

Berisa Gözen, Survivor 2020 yarışmacılarından Yunus Emre Özden'den şiddet gördüğünü iddia etti. Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası, Berisa Gözen kimdir sorusu merak konusu oldu. İşte, Berisa Gözen hakkında merak edilenler..

10 Temmuz 2021, Cumartesi 22:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yunus Emre Özden hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Şoke eden iddiaya göre Yunus Emre Özden, sevgilisi Berisa Gözen’e şiddet uyguladı.

Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşımlar yapan Gözen, Yunus Emre Özden hakkında şikayette bulunduğunu söyledi.

Yunus Emre Özden ise bu harekete “Kuş eti yemeye alışanların kaplana dişi geçmez.” sözleriyle karşılık verdi.

Berisa Gözen'in Instagram'da 19 bin takipçisi bulunuyor. Mesleği hakkında detaylı bir bilgi yer almıyor.

İlgili Haberler
Yunus Emre Özden kimdir? Survivor Yunus Emre Özden sevgilisini mi dövdü?


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
11 Temmuz 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Bodrum çok pahalı ama çok da dolu!
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Retro modasına devam
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
İlişkiyi bitiren 10 kötü davranış
Mehmet Coşkundeniz
Funda Duru
İnsanlar uyurken yapılan sanat: Grafiti
Funda Duru
Hande Kazanova
5 Temmuz haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
5 Temmuz haftasına astrolojik bakış: Sürprizler haftası
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Acıya bile saygı kalmadı
Suna Akyıldız
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yasemin Özilhan: Çantanın fiyatını kasada öğrendim, utandım!