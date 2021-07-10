Berisa Gözen kimdir? Berisa Gözen hakkında merak edilenler

Yunus Emre Özden hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Şoke eden iddiaya göre Yunus Emre Özden, sevgilisi Berisa Gözen’e şiddet uyguladı.

Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşımlar yapan Gözen, Yunus Emre Özden hakkında şikayette bulunduğunu söyledi.

Yunus Emre Özden ise bu harekete “Kuş eti yemeye alışanların kaplana dişi geçmez.” sözleriyle karşılık verdi.

Berisa Gözen'in Instagram'da 19 bin takipçisi bulunuyor. Mesleği hakkında detaylı bir bilgi yer almıyor.



