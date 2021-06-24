Berk Cankat kendisine gelen senaryoya isyan etti!

2013 yılında 'Sana Bir Sır Vereceğim' adlı diziyle oyunculuğa adım atan ve sonrasında 'Güzel Köylü', 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem', 'Gülizar', 'Bir Deli Rüzgar' gibi yapımlarda rol alan Berk Cankat, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan 37 yaşındaki ünlü oyuncu, kendisine gelen bazı senaryolara isyan etti.

Ünlü oyuncu, gelen dizi tekliflerini değerlendirdiği sırada okuduğu bir senaryoya sinirlenerek; kadına şiddet ve taciz konuları geçiren senaristlere olan öfkesini dile getirdi.

'BÖYLE YAZACAKSANIZ, YAZMAYIN'

Cankat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Yazmayın kardeşim. Böyle yazacaksanız eğer yazmayın! Hatta siz toplum içine de karışmayın çünkü bu düşünce yapısıyla sizler çok tehlikelisiniz. Yaşadığınız dünyadan mı bir habersiniz? Yoksa yaşadığınız topraklarda gerçekleşenlerin hiçbirini umursamayacak kadar omurgasız mısınız? Yazdığınız çöpün daha 50'nci sayfası dolmadan kadına şiddet, aile içi taciz, hayvan katletme, kuma getirme ve daha nice çirkinliği normalleştirerek o yarım yamalak kullandığınız ana dilinizle çok güzel anlatmışsınız. Bravo" ifadelerini kullandı.

Berk Cankat, sözlerine; "Senaryo diye yolladığınız bu çöp parçalarından kazanacağınız her bir kuruş haram zıkkım olsun inşallah! 2021’in yarısı olmadan 182 kadın katledilmiş ve siz hala pişkin pişkin senaristim diye dolanıyorsunuz" diye devam etti.

'BEN YOKUM'

En çok bu konuların izlendiği için senaristlerin bunlar satıyor mantığıyla devam ettiğini belirten Cankat, "Siz de haklısınız. Kimilerine göre para ve başarı için her yol mübah. Ben yokum kardeşim" açıklamasını yaptı.

PINAR DENİZ'LE AŞK YAŞADI

Öte yandan Berk Cankat, 2018 yılında ekranlara gelen ‘Bir Deli Rüzgar’ dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başladığı Pınar Deniz ile 2019'un sonlarında sessiz sedasız ayrılmıştı.







