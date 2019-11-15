Berk Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç'ı öpücüklere boğdu
Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz bir ay önce Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Berk Suyabatmaz’ın POSTA’ya yaptığı “Bu ilişkinin henüz adı yok, bakıyoruz” açıklamasının çiftin arasını açtığı iddia edildi. Sevgililer Yeniköy’deki Azur Restaurant’ta görüntülendi.
Berk Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç’ı öpücüklere boğdu.
Kısa sürede ayrılmışlardı
Çift 2013’te de aşk yaşayıp kısa sürede ayrılmıştı.
Müge Dağıstanlı/ POSTA
Bu haberi de okudularBerrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz baş başa yemek yedi