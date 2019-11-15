Berk Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç'ı öpücüklere boğdu

Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz bir ay önce Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başlamıştı.

15 Kasım 2019, Cuma 07:51 Son Güncelleme:
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Berk Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç'ı öpücüklere boğdu

Berk Suyabatmaz’ın POSTA’ya yaptığı “Bu ilişkinin henüz adı yok, bakıyoruz” açıklamasının çiftin arasını açtığı iddia edildi. Sevgililer Yeniköy’deki Azur Restaurant’ta görüntülendi.

Berk Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç’ı öpücüklere boğdu.

Kısa sürede ayrılmışlardı

Çift 2013’te de aşk yaşayıp kısa sürede ayrılmıştı.

Müge Dağıstanlı/ POSTA

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