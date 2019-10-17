Berk Suyabatmaz ile eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel eğlendi

Şubat 2013’te aşk yaşamaya başlayıp kasımda ayrıldığı Ayşe Özyılmazel de gecedeydi. İddiaya göre; eski sevgililer Kenan Doğulu’nun şarkıları eşliğinde eğlendi. Dans bile ettiler.

Ayşe Özyılmazel ile Burcu Esmersoy da arkadaş.

'Yeni ilişki için büyük konuşmam'

Burcu Esmersoy, Alem dergisine verdiği röportajda boşandıktan sonraki hayatını anlattı. “Yeni bir eve taşındım. Kolileri henüz açamadım. Yeni bir ilişki için büyük konuşmak istemem” dedi.

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