Berk Suyabatmaz: Yeni ilişki için aklımı kaybetmedim

Halil Kalmuk/ POSTA

Burcu Esmersoy, ﻿﻿"Hayatımda ilk defa bir adamın çocuğunu doğurmak istiyorum. Birbirinin gözünün içine bakarken aşktan alev alev yanan iki insanız" dediği eşinden, 7 Eylül’de tek celsede boşanmıştı.

'Burcu'yu çabuk unuttu'

Berk Suyabatmaz önceki gece Bebek Lucca’daydı. İki genç kadın ile eğlendi. Çıkışta aynı taksiye bindiler. Bilmeyenler, “Berk hızlı çıktı, Burcu’yu çabuk unuttu” yorumunu yaptı.

'Amerika'dan tatile geldiler'

Berk Suyabatmaz hanımefendilerin en az 9-10 yıllık arkadaşı olduğunu, Amerika’dan tatile geldiklerini söyledi.

'Yanımdakilerin biri nişanlı'

“Hatta biri nişanlı. Benim şu an kalbim boş. Daha bir ay önce boşandım. Yeni ilişkiye hiç hazır değilim, aklımı kaybetmedim” dedi.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Berk Suyabatmaz ve Burcu Esmersoy neden boşandı? Berk Suyabatmaz ilk kez konuştu

Bu haberi de okudular Burcu Esmersoy parayı nasıl görüyor?