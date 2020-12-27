Berkay: 2021'den sağlık bekliyoruz
Önceki gün Levent'te görüntülenen Berkay 2021 dileklerini anlattı.
27 Aralık 2020, Pazar 14:10 Son Güncelleme:
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Berkay, aranjör Ozan Çolakoğlu’nun Levent’teki stüdyosuna girerken görüntülendi.
'Allah herkesin yardımcısı olsun'
“Klasik müzisyen sohbeti yapacağız” diyen şarkıcı, “2020 hepimiz için berbat geçti. Allah herkesin yardımcısı olsun. 2021’den sağlık bekliyoruz” şeklinde konuştu. (Cadde)
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