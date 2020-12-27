Berkay, aranjör Ozan Çolakoğlu’nun Levent’teki stüdyosuna girerken görüntülendi.

'Allah herkesin yardımcısı olsun'

“Klasik müzisyen sohbeti yapacağız” diyen şarkıcı, “2020 hepimiz için berbat geçti. Allah herkesin yardımcısı olsun. 2021’den sağlık bekliyoruz” şeklinde konuştu. (Cadde)







