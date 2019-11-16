Berkay arabalarının hepsini sattı yenisini aldı

Şarkıcı Berkay önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin’le Arnavutköy’deydi.

16 Kasım 2019, Cumartesi 08:02 Son Güncelleme:
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Berkay arabalarının hepsini sattı yenisini aldı

2 milyon TL’ye yeni satın aldıkları Bentley marka araçları hakkında konuşan Berkay “Diğer otomobilleri satıp bunu aldık. Allah herkese nasip etsin” dedi.

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  • Berkay, Fulya’da bulunan Ercar Motors’tan son model Bentley marka araç satın aldı.
  • Berkay, lüks araç için kesenin ağzını açarak 2 milyon 200 bin lira ödedi. 

  • Berkay, kendisinin ve eşi Özlem Ada Şahin’in baş harflerinden oluşan özel “BOS” plaka yaptırdı.
  • Yeni aracının önünde ise Ercar Motors’un sahipleri Erkan Özkaya ve Volkan Bahçekapılı ile birlikte poz verdi.


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