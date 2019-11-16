Berkay arabalarının hepsini sattı yenisini aldı
Şarkıcı Berkay önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin’le Arnavutköy’deydi.
2 milyon TL’ye yeni satın aldıkları Bentley marka araçları hakkında konuşan Berkay “Diğer otomobilleri satıp bunu aldık. Allah herkese nasip etsin” dedi.
#olayıngeçmişi
- Berkay, Fulya’da bulunan Ercar Motors’tan son model Bentley marka araç satın aldı.
- Berkay, lüks araç için kesenin ağzını açarak 2 milyon 200 bin lira ödedi.
- Berkay, kendisinin ve eşi Özlem Ada Şahin’in baş harflerinden oluşan özel “BOS” plaka yaptırdı.
- Yeni aracının önünde ise Ercar Motors’un sahipleri Erkan Özkaya ve Volkan Bahçekapılı ile birlikte poz verdi.
Haberin fotoğrafları için tıklayınÜnlülerin otomobilleri
Bu haberi de okudularBerkay 2,5 milyonluk araçla ters yöne girdi