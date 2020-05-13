Berkay, eşi Özlem Ada Şahin'in bir dediğini iki etmiyor
6 ay önce 2 milyon 200 bin TL’ye Bentley marka otomobilini satıp yerine 380 bin dolara Mercedes G serisi cip alan Berkay Şahin'in arabasını neden değiştirdiği ortaya çıktı. Ali KESER / POSTA
13 Mayıs 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Berkay, Kasım 2019’da aldığı Bentley marka otomobilini geçen hafta satmış, 2 milyon 667 bin TL değerinde Mercedes G serisi cip almıştı. Bu değişikliğin nedeni ortaya çıktı.
Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen popçu, “Eşim çok beğendi, ‘Al’ dedi, ben de gidip aldım” diye konuştu. Berkay kısa süre önce iki çocuğunun annesi Özlem Ada Şahin’e 2 milyon TL’lik Range Rover hediye etmiş, kızları Arya ve Zeynep Mira için de özel VIP minibüs almıştı.