Berkay, Kasım 2019’da aldığı Bentley marka otomobilini geçen hafta satmış, 2 milyon 667 bin TL değerinde Mercedes G serisi cip almıştı. Bu değişikliğin nedeni ortaya çıktı.

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen popçu, “Eşim çok beğendi, ‘Al’ dedi, ben de gidip aldım” diye konuştu. Berkay kısa süre önce iki çocuğunun annesi Özlem Ada Şahin’e 2 milyon TL’lik Range Rover hediye etmiş, kızları Arya ve Zeynep Mira için de özel VIP minibüs almıştı.



