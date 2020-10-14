Berkay Hardal aşka geldi: O yanaklara kurban olayım
Bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Dilan Telkök ile geçtiğimiz sene sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan oyuncu Berkay Hardal, eşini öperken çekilen karesini yayınladı.
14 Ekim 2020, Çarşamba 15:19 Son Güncelleme:
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Berkay Hardal'ın "O yanaklara kurban olayım. Bir değil, bin kere seviyorum seni. Dünyalar güzeli karım" notuyla yaptığı paylaşım, takipçilerinden 80 binin üzerinde beğeni aldı.
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