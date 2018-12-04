Berkay Şahin: 3 çocuk istiyorum

Önceki akşam muhabirlerin sorularını yanıtlayan Berkay Şahin, ikinci kez baba olmasıyla alakalı şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle böyle bir durum var. Biz 3 ay olmadan böyle bir şeyi söylemek istemiyorduk ama dün bir şeyler söylenmiş, bir şeyler oldu öğrenildi. Ama olsun ya Allah nazardan kötü gözden hepimizin evladını sakınsın."

"BEN 3 ÇOCUK İSTİYORUM"

Şarkıcı, muhabirleri 2 bebek arasında yaş farkının olmadığını söylemesine ise "3'üncü bebekte yaş farkını tutarız inşallah. Allah nasip ederse ben 3 çocuk istiyorum." cevabını verdi.

30 OCAK 2019'DA DURUŞMA VAR

1.5 ay önce Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla başlayan kavgada Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırmıştı.

İkilinin hastaneye taşınan kavgasında Arda'nın elinde silahla görüntüleri bomba etkisi yaratmıştı.

İlk duruşmanın 30 Ocak 2019'da görülmesine karar veren mahkeme; futbolcunun, 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla kadar hapsini istemişti.











