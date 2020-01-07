Berkay Şahin kızını sevdiği anları paylaştı Özlem Ada Şahin ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı Berkay, küçük kızı Zeynep Mira'yı sevdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Popçunun, kızının yanaklarını sıka sıka sevdiği anlara beğeni yağdı.