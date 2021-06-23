Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Finale çok az zaman kala yarışmaya veda eden isim kırmızı takımdan Berkay oldu. Berkay'ın Survivor'dan elenmesinin ardından Survivor Berkay Yuvakuran kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular merak edilip araştırılıyor.

İşte, Survivor Berkay hakkında merak edilenler...

SURVİVOR BERKAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2 Kasım 1997 doğumlu Berkay Yuvakuran İstanbul Şişli'de doğdu. Berkay Yuvakuran, aslen Bursalıdır.

BERKAY YUVAKURAN MESLEĞİ NE?

Survivor Berkay Yuvakuran Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur. Sporcu kimliğiyle öne çıkan Berkay Yuvakıran, eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın da oğludur.

Üçüz kardeş olan Berkay Yuvakuran, Beşiktaş'ın şu anki kalecisi Utku Yuvakuran'ın da kardeşidir.

BERKAY YUVAKURAN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Survivor Berkay Yuvakuran, 9 yaşından bu yana futbolcu olduğunu belirtiyor. Futbola da ilk olarak 2008 yılında Pendikspor'da başlayan genç isim, 2011 yılına kadar bu takımın formasını terletti. Ardından 2012 yılında Sancaktepe Futbol Kulübü'ne giden Berkay Yuvakuran, 2013 yılına kadar da burada oynamıştır. Sonrasında Beylerbeyi, Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor, Karabekir Spor formaları giyen Berkay Yuvakuran, 2018 yılında Dudullu'ya transfer olmuştur son olarak burada oynamıştır.

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