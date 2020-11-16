Magazin Berkay'a sosyal medyadan hakaret edenlere hapis cezası

Berkay'a sosyal medyadan hakaret edenlere hapis cezası

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Berkay'a sosyal medyadan hakaret edenlere hapis cezası

Sanatçı Berkay'a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret eden iki kişi hakkında avukatı Ayşegül Mermer tarafından açılan dava sonuçlandı. Mahkeme emsal bir karara imza atarak iki kişiye hapis cezası verdi.

16 Kasım 2020, Pazartesi 13:16 Son Güncelleme:
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Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer bu davanın örnek teşkil edeceğini belirterek "Bu karar, sosyal medyadan her her istediğini yapıp söyleyebileceğini zannedenlere çok güzel bir yanıt oldu. Arık insanlar sosyal medyadan hakaret ederken bir kez daha düşünecek" dedi.

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