Özel Notre-Dame de Sion Lisesi öğrencisi Ayşe Lale Alkış, kemik kanseriyle olan savaşını kaybetti. Anne Meryem Alkış, kızına 'Lalemm' diye yazdığı duygusal ölüm ilanıyla veda etti.

Oyuncu Berna Laçin de kızı Ada'nın okul arkadaşı olan Lale'ye Instagram sayfasında yazdığı mesajla veda etti:

'Nerelerdesin, gündem yanıyor yoksun ortalarda' diyen çok olmuş

Tarifsiz kederler içinde bir yangının tam ortasındayım günlerdir

Gündemdeki yangın ne ki!

Dün kızımın 17 yaşındaki okul arkadaşını, lisemizin en narin çiçeği Lale'mizi toprağa verdik.

Melek yüzlüydü... Melek oldu gitti ...

Günlerdir sözün bittiği yerdeyiz.

Her şey öyle boş geliyor ki şimdi...

Ne varsa sıkıntınız bir dakikalığına usulca kenara bırakın!

Sağlığınıza şükür, annesine sabır, Lale'mize rahmet duası zamanı şimdi...