Berrak Tüzünataç: Ellerim kayış gibi oldu

Berrak Tüzünataç salgına karşı 15 dakikada bir ellerini yıkayıp gerekli önlemi alanlardan. Oyuncu, şu açıklamayı yaptı: “Ellerim dezenfektandan ve yıkamaktan kayış gibi oldu. Krem sürünce de sanki mikrop yapışıyor gibi geliyor. Yıkıyorum ellerim kuruyor, krem sürüyorum ellerim temiz değilmiş gibi geliyor. Tekrar yıkıyorum, yine başa dönüyorum.

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