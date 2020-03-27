Berrak Tüzünataç: Evlilik hayalim hiç olmadı

2003’te de aşk yaşayıp ayrılan Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz 4.5 aydır birlikte. Son dönemlerde sosyal medyada Berk Suyabatmaz ile olan aşkı ve aşırı zayıflığı nedeniyle çok konuşulan Tüzünataç Pelin Kaya’nın YouTube’daki programında konuştu.

Kendime güzellik odaklı davranmayı yediremiyorum. İçten dışa daha odaklı durumdayım.

Kusursuz giyinen kadınlardan olmak istemiyorum.

Uzun boylu bir kadınım, kilo bana hiç yakışmıyor. Daha kıvrımlı kadınlarda güzel duruyor.

Saçlarımı hiç boyatmadım. Annem çok doğaldır. Bana sürekli ‘saçına dokunma, kaşına dokunma’ derdi.

Yüzümde hiç estetiğim yok, ama göğüslerimde var.

Kıskançlık beni soğutur

Berk ile birbirimizi çok önceden tanıyorduk.

Kıskançlıktan çok rahatsız olan biriyim. Bu yaşıma gelmişim, dünyanın her yerinde tek başıma bulunmuşum. Kiminle nasıl sohbet edeceğimi bilirim. Bana müdahale edilmesi tuhaf ve sınır aşımı gibi geliyor. Kıskançlık yapan kişiden hemen soğurum.

Romantik olduğum anlar vardır. Örneğin ilkokuldaki erkek çocukları gibi üzerine giderim. Flört enerjim şakalar, dalga geçmelerle doludur.

Evlilik hayalim hiç olmadı. Bana göre çok romantik bir karar. Ama mantığını anlamıyorum.







