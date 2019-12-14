Burcu Esmersoy, 2018’de evlendiği Berk Suyabatmaz’dan geçen eylülde boşandı. Berk’in adı iki aydır oyuncu Berrak Tüzünataç ile anılıyordu. Berk geçen ay bana “Berrak 10 yıllık arkadaşım. Haftada üç dört gün görüşüyoruz. Kimseden saklandığımız yok ama henüz ilişkinin bir adı yok” demişti.

Berrak ile Berk 10 gündür Miami’de

Berrak ile Berk 10 gündür Miami’de baş başa tatil yapıyor. Berk’i telefonla aradım. “Madem baş başa tatildesiniz. Bir fotoğrafınızı gönder köşemde kullanayım” dedim.

'Ajansım özel hayatımla gündeme gelmemi istemiyor'

Berk de “Benim için sorun yok ama Berrak’a sormalıyım” dedi. Berrak “10 Ocak’ta sinema filmim ‘Biz Böyleyiz’ vizyona girecek. Ajansım film, gösterime girinceye kadar özel hayatımla gündeme gelmemi istemiyor. O tarihten sonra zaten el ele sokağa çıkacağız” demiş.

Yukarıdaki fotoğrafı Berrak Tüzünataç çekti.

Yeni yılda yeni hayat

Tuğçe Eyilik ile Bülent Çavuşoğlu 2006’da evlenmiş 2008’de de oğulları Efe Paşa dünyaya gelmişti. Tuğçe, 2011’de eşinin kendisini Ajda Pekkan ile aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açmış, 2014’te de boşanmıştı. Ajda Pekkan-Bülent Çavuşoğlu aşkı doludizgin devam ediyor.

Tuğçe Eyilik, müzisyen İskender Paydaş’ın evinde geçen pazartesi düzenlediği davete, sekiz aydır flört ettiği iş insanı Ekrem Vardar'la katıldı. O gece dostlarına yeni yılda evleneceklerinin müjdesini verdiler. Darısı Ajda Hanım ile Bülent Bey’in başına.