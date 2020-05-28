‘Biz Böyleyiz’ filminde başrolü paylaşan Berrak Tüzünataç, Meriç Aral, Şebnem Bozoklu ve Özge Özpirinçci, TV8’deki ‘O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel programına katılmıştı. Hep birlikte Sezen Aksu imzalı ‘Kaçın Kurası’ adlı şarkıyı söylemişlerdi. Jüri üyelerinden Seda Sayan dörtlüyü çok beğenmiş ve “Sizi Paris’e götüreceğim, tüm masraflar benden” demişti.

"Seda Sayan sözünü unutmadı"

Ancak koronavirüs salgını başlayınca tatil planı rafa kalktı. Meriç Aral, “Seda Sayan sözünü unutmadı. Bizimle irtibatı koparmadı. Karantina bittikten sonra soluğu Paris’te alacağız. Hazırlıklara başladık, gezi programını bile yaptık” dedi.