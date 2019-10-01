Berrak Tüzünataç'ın olay pozu!

Berrak Tüzünataç, Marie Claire Türkiye için objektif karşısına geçti

01 Ekim 2019, Salı 21:06
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Berrak Tüzünataç'ın olay pozu!

Marie Claire Türkiye’nin ekim sayısına konuk olan Berrak Tüzünataç, kalçasına dövme yaptırırken poz verdi.

Sosyal medyadan da o kareyi paylaştı.

YOGA EĞİTMENİ OLDU

Öte yandan, “Kurşun” dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu, özel bir spor merkezinden gelen “ders verme” teklifini kabul etti.

Yıllardır yoga ve pilates yapan Berrak Tüzünataç, ekim ayından itibaren haftada 1 gün Bebeköy'de yoga dersi verecek. Birkaç yıldır yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren, aynı zamanda hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç bir süre önce zayıflığı ile dikkat çekmişti. 


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