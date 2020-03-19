BES fonları getiride 2019’un şampiyonu oldu

TSB’nin Emeklilik Gözetim Merkezi verilerinden derlediği bilgilere göre; Bireysel Emeklilik Fonları 2019’da katılımcılarına %14.39 reel getiri sağlayarak, son yıllardaki en iyi performansını gösterdi. Birlik’ten yapılan açıklamada 2019 yılsonu itibarıyla BES’te 6.9 milyon katılımcıya, devlet katkısı dahil 119.1 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldığına dikkat çekilirken; “Otomatik Katılım ile sisteme katılan çalışan sayısı da 5.4 milyon oldu ve sistemde biriken 8.2 milyar TL fon tutarı ile ulusal tasarruflara katkı sağlandı. Böylece, her iki sistemde toplamda 127.3 milyar TL fon büyüklüğü ile 12.2 milyon katılımcı sayısına ulaşıldı” ifadelerine yer verildi.

Uzun vadeli getirilere odaklanılmalı

Emeklilikte refah düzeyinin korunmasını sağlayan uzun vadeli bir tasarruf ve yatırım sistemi olan BES’in; kısa vadeli enstrümanlarla karşılaştırılmaması gerektiğine vurgu yapan Türkiye Sigorta Birliği açıklamasında; “2019 verileri de son 5 ve 10 yıllık veriler de BES fonlarının sağladığı getiriyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak bu noktada BES tasarruflarının piyasanın anlık değişimlerine göre hareket eden kısa vadeli enstrümanların getirileriyle mukayese edilmemesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var” denildi.

OKS ve faize duyarlı fonlar da öne çıktı

Sistemde yalnızca 3 yıllık bir geçmişe sahip olan Otomatik Katılım’da sunulan fonların da benzer bir getiri performansı sergilediğine işaret eden TSB açıklamasında; Otomatik Katılım’da sunulan fonların 2019 yılında ortalama %22.60’lık getiri oranı ile mevduat; TÜFE ve döviz sepeti gibi kıyas gruplarının üzerinde performans ortaya koyduğunu belirtti.

TSB ayrıca, BES’in faize duyarlı fonlar açısından incelendiğinde de 2019 yılında %29.9 ile katılım fonlarında da ortalama yıllık getiri ile oldukça iyi bir performans sergilediğine dikkat çekti.



