Beş soru ve beş cevapla Gara operasyonu

Gara operasyonu ile ilgili merak edilenlere ve PKK'nın esir tuttuğu 13 kişiyi şehit etmesine ilişkin detaylara CNN Türk ulaştı.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in kroki üzerinden anlattığı o görüntüler akıllarda bu mağaralar nasıl böyle inşa edildi sorusuna neden olmuştu. CNN Türk'e konuşan kaynaklar,, "PKK 40 yıldır dağlarda zorlu arazilerde sığınak yapmayı öğrendi" dedi, ama bu tip bir mağara yapısı için de dış desteğin olduğuna vurgu yaptılar. Bir de YPG ile DEAŞ yakınlaşmasına. YPG-DEAŞ yakınlaşması sonrası DEAŞ'tan yeraltı inşaatı, beton kullanma gibi konularda, yeni bilgiler edindiler" sözlerini kullandı. İlk kez bu tabloya Barış Pınarı harekatında rastlandığı vurgulandı o dönem yüzlerce kilometre uzunluğunda yer altı sığınaklarının bulunduğu hatırlatıldı.

13 şehidin yerinin nasıl tespit edildiği de bir başka soru...

Kaynaklar, ele geçirilen ve itirafçı olan PKK'lılardan alınan bilgilere atıf yaptı, ancak esirlerin sürekli yerlerinin değiştirildiği, PKK'lı gibi giydirildiği ve genelde gece hareket ettikleri belirtildi.. Bu operasyon öncesi yerleri tespit edildi ve bahsekonu mağaraya yönelindi, denildi.

Peki infaz talimatı Kandil’den mi geldi, yoksa sorumlular anlık mı karar verdi? Sağ ele geçirilen PKK'lılardan elde edilen ilk bilgilere göre sığınağın sorumlusu infaz talimatı verdi diyen kaynaklar, "Bugüne kadar genelde kapsamlı bir operasyona maruz kaldıklarında teslim olurlardı ancak bu kez öyle olmadı " dedi.

Sığınağın sorumlusuna da bir üstünden talimat gitme ihtimali dışlanmıyor. Kaynaklar, "Arada bölge, saha ve ülke sorumluları var ancak ana komuta silahlı yapının başındaki isim murat Karayılan'da" diyor ancak, mevcut koşullarda sığınak sorumlusunun doğrudan Karayılan'a ulaşma ihtimali olmaz görüşü korunuyor..

PKK'nın 5-10 yıllık çalışması yerle bir edildi

Yeni terörle mücadele konsepti TSK'nın temizlediği bölgeye konuşlanmasını içeriyor ancak Gara’da böyle olmadı. konuşlanıp konuşlanmamanın askeri karar olduğu vurgulanırken kaynaklar bölgenin dağlık ve zor bir alan olduğuna işaret etti. İrtibat hattı ve güvenliğin sağlanması açısından riskli bulunmuş olabileceği belirtildi.. Ancak sahadaki sonuç ile PKK'nın 5-10 yıllık çalışmalarının yerle bir edildiğinin altı çiziliyor, örgütün altyapısını bozmak önemliydi ve bunu başardık ifadesini kullanılıyor.

Peki bundan sonra ne olacak? Operasyonların devamı için uygun zamanlamaya işaret eden kaynaklar, kararlılık vurgusu yaptı, Sincar-Mahmur ve Kandil mercek altında... Ancak henüz Sincar'a Irak'la ortak bir operasyon öngörülmüyor, teknik çalışma zaman alacak mesajı veriliyor.. Irak ile işbirliği şu aşamada lojistik, istihbarat ve eğitim alanlarında sürecek.