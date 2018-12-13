UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü konuk etti. Beşiktaş'ın gruptan çıkabilmesi için beraberlik yetiyordu ancak olmadı.

MAÇ SONUCU: BEŞİKTAŞ: 0 MALMÖ: 1

90+3: Beşiktaş Larin ile gole çok yaklaştı ancak olmadı!

Mücadeleye 5 dakika uzatma eklendi.

83.DK: Beşiktaş savunma güvenliğini ikinci plana attı. Malmö de defans arkasında bulduğu boşlukları değerlendirmeye çalışıyor.

78.DK: Oyuncu Değişikliği Mustafa Pektemek Fatih Aksoy

60. DK: Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup yerini Gökhan Töre'ye bıraktı.

51.DK: GOL Orta sahada Rosenberg'in pasıyla savunma arkasına sarkan Antonsson, hızla içeri sokuldu ve karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla top köşeden ağlara yolladı: 0-1

45.DK: İkinci yarı başladı!

İlk yarı sona erdi.

30.DK: Sol kanattan savunma arkasına hareketlenen Pektemek karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, top auta gitti.

27.DK: Topla oynama oranlarında Beşiktaş'ın %67'ye %33'lük üstünlüğü bulunuyor.

24.DK: Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Quaresma için ofsayt bayrağı kalktı.

15.DK: Vagner Love'ın yerde kalmasıyla Beşiktaş hafif sağ çaprazdan, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

8.DK: Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanattan Dorukhan'ın içeri çevirdiği topta önce Necip vurdu, direkten dönen topu altı pas içinde Vagner Love kaleye yollamak istedi. Bu kez de çizgideki savunmaya çarpan top üst direkten döndü.

İlk düdük çaldı ve maç başladı!

Beşiktaş: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Mustafa, Vagner Love

Malmö: Dahlin, Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari, Lewicki, Bachirou, Trustason, Rieks, Antonsson, Rosenberg