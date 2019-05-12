Beşiktaş başkan adayı Hürser Tekinoktay kimdir ve kaç yaşında?

Beşiktaş’ın alt yapısında antrenörlük yapan Hürser Tekinoktay Beşiktaş başkan adayları arasında olduğunu duyurdu. Bu haberin ardından Beşiktaş Kulübü’nün taraftarları internette Hürser Tekinoktay kimdir ve kaç yaşında? sorusunu aratıyor. İşte Hürser Tekinoktay ile ilgili detaylar…

HÜRSER TEKİNOKTAY KİMDİR?

Hürser Tekinoktay, 1960 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu Moda İlkokulu’nda, orta ve liseyi ise Marmara Koleji Fen Bölümü’nde okudu. İtalyan Kültür Derneğinde 2 yıl İtalyanca eğitim aldı. İtalyanca ve İngilizce bilmektedir.

1993-1994 sezonunda İtalya’nın Lazio Kulübü’nün çalışma koşullarını ve idman programlarını bizzat Roma’da bulunarak inceledi.

Futbola Fenerbahçe Kulübünün alt yapısında oynayarak başladıktan sonra amatör olarak devam etti. Antrenör lisansına sahip olan Hürser Tekinoktay, 1994-95 yıllarında Türk Ekibini Amsterdam oyunlarına hazırlayarak, 1995 Amsterdam’da Türk ekibinin Teknik Sorumluluğunu üstlendi.

1995 yılı Haziran ayından itibaren; 1995-1996 BJK Yıldız Takım Ant., 1996-1997 BJK PAF Takım Ant., 1997-1998 BJK 15 Yaş Grup Ant., 1998-1999 BJK B Gençler Ant., 1999-2000 BJK A Gençler Ant., görevlerinde bulunduğu süre içerisinde bir çok yurt dışı ve yurt içi organizasyonlarda şampiyonluk ve dereceler aldı. Bu süre içerisinde Nihat Kahveci’ nin Beşiktaş alt yapısına katılıp A Takımına kazandırıldığı 1 yıl içindeki sürede antrenörlüğünü yaptı. Hürser Tekinoktay‘ın Paf takımdaki golcüsü Nihat’dı.



