Beşiktaş Brescia hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Siyah Beyazlı renklere gönül veren taraftarlar bu soruya cevap arıyor. Bugüne kadar Türk Takımlarıyla oynan karşılaşamlardan galip ayrılan fakat çıktığı 3 yabancı mücadeleden 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan Kara Kartal Brescia'yı güzel bir futbolla geçmenin peşinde...

BEŞİKTAŞ BRESCIA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Brescia hazırlık maçı bu akşam saat 18.00'de Untersberg Arena'da oynanacak. Müdadele D Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş Futbol Takımı, Avusturya kampındaki son antrenmanını gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Avusturya’nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasındaki antrenmanda, dün oynanan Udinese karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise pas organizasyonları ve 5’e 2 çalışması ile antrenmana devam etti. Çalışma, yarı sahada yapılan çift devreli maç ile sona erdi.

Beşiktaş’ın sağanak yağış altında gerçekleşen idmanını, yönetim kurulu üyeleri Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil ve Melih Aydoğdu da izledi.

Kamptaki son hazırlık maçı yarın

Siyah-beyazlı takım, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında yarın İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Brescia ile karşılaşacak.

Mücadele, TSİ 18.00’de başlayacak. Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından özel uçakla Türkiye’ye dönecek.