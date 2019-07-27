Beşiktaş Douglas transferini duyurdu

Ve Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı.

Siyah beyazlı takımın resmi internet sitesinden transferle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Douglas Pereira dos Santos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Douglas Pereira dos Santos'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

DOUGLAS'IN KARİYERİ

Geçen sezonu Sivasspor'da geçiren 28 yaşındaki sağ bek, kariyerine ülkesi Brezilya'nın Goias takımında başladı.

Brezilya'da Desportivo Brasil ve Sao Paulo ekiplerinde forma giyen Douglas, 2014'te İspanya temsilcisi Barcelona'ya transfer oldu. Katalan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Douglas, Sporting Gijon, Benfica ve Demir Grup Sivasspor takımlarında kiralık olarak oynadı.



